Вчера, 19:10

Глава Чечни прокомментировал заявление полиции о родине порезавшего парижан в субботу вечером возле здания Оперы столицы Франции. Он подчеркнул, что ответственность за поступки воспитанного на Западе юноши ложится на страну, поскольку родители лишены права заниматься воспитанием детей, делать им замечания, регулировать правила поведения.

Рамзан Кадыров в Telegram-канале оценил ситуацию со вчерашним нападением на парижан рожденного в Чечне парня. Хамзат Азимов действительно родился в подконтрольной Кадырову республике, с 14 лет получил паспорт гражданина Российской Федерации, но в 20-летнем возрасте сменил его на французский. Глава Чечни не видит рациональности в упоминании о его причастности его воспитания к республике.

«В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», - сообщил Кадыров.

Парень имел связь с правоохранительными органами и спецслужбами Франции, что вызывает много риторических вопросов у политологов. Кадыров выразил сочувствие пострадавшим и погибшему прохожему. Хамзата Азимова ликвидировали. Глава Чечни подчеркнул, что ответственность за поступки воспитанного западной страной юноши ложится на французов. Уроженец республики преступником стал именно во Франции, пишет Кадыров.