Главы МИД Ирана и Китая обсудили нюансы ядерной сделки

Вчера, 19:17

Джавад Зариф встретился с Ван И, внес корректировки по вопросам сотрудничества в совместной программе. Дипломат из КНР подчеркнул намерения Пекина по продолжению участия в проекте.

Главы МИД Ирана и Китая обсудили на дипломатической встрече нюансы будущего программы ядерной сделки между странами. Джавад Зариф и Ван И провели беседу, в ходе которой представитель Пекина подчеркнул наличие у КНР заинтересованности в дальнейшем участии в программе. Встречу уже назвали крестным ходом Ирана, поскольку Джаваду Зарифу нужно удостовериться в наличии соратников в вопросе ядерной сделки.

Нужно также добиться развития Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Причиной для проверки намерений стран-участниц стало заявление Дональда Трампа. Он подтвердил, что в одностороннем порядке покидает компаньонов по иранской ядерной сделке.