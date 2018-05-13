Западные СМИ обсуждают российские «революционные» роботы-танки «Уран-9»

Вчера, 18:55

Обозреватель информационного издания The National Interest Юджин Чоу в своей статье решил затронуть тему российской военной робо-техники. Специалист отмечает, что такое оружие будущего может полностью изменить расстановку сил в военных конфликтах будущего.

Юджин Чоу отмечает, что тестирование «Уран-9» в Сирии должно было привлечь внимание со стороны государственных СМИ, особенно если речь идёт о танке с дистанционным управлением. Однако аналитик Сэмюэл Бендетт отметил, что, возможно, это всё проходило в тайне. Однако по словам Юджина Чоу, официальные заявления об испытаниях «Урана-9» можно считать прямым свидетельством использования танка за рубежом.

В своих рассуждения Чоу ссылается на российские СМИ и Минобороны, которые заявляли, что комплексы «Уран-6» и «Уран-9» хорошо показали себя в Сирии. Но для эксперта не понятно, бывал ли указанный танк на поле боя, или же просто испытывался на полигонах, а затем стоял в качестве передового оружия.

Хоть летательные беспилотники широко используются в мире, наземный танк «Уран-9» стал для РФ настоящим прорывом. У США, Китая и у других стран есть такие же технологии, которые постоянно улучшаются.

Чоу отмечает, что непонятно, как «Уран-9» будет вести себя во время потенциальной войны, ведь управление над танком можно будет перехватить.

Одним словом, специалист считает беспилотные танки и наземную технику будущим в военных сферах. Именно они определят и изменят всю мировую военную сферу.