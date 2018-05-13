«Чужая территория»: В Киеве считают, что Крым Украине не нужен

Вчера, 18:57

Украинский писатель Василий Шкляр убежден, что при условиях современной демократии убеждать крымчан в чем-либо не имеет смысла. Общественный деятель уверен, что на полуострове проживает больше «природных» россиян, которые довольны происходящим.

По словам Шкляра, Крым Украине не нужен, ведь он для украинцев – совершенно чужая территория, которую не следует отбирать силой. Писатель отметил, что и раньше проживающие на полуострове украинцы считали данную местность чем-то отчужденным, а истинные крымчане радуются воссоединению с Россией.

Шкляр подчеркнул, что Крым не предназначен для осваивания культуры и духовности Украины, поэтому может называться некой «серой зоной», тормозящей исторический и другой прогресс. Ранее другой украинский общественный деятель Юрий Ткачев отметил, что у Киева просто нет денег на содержание полуострова.