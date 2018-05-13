СМИ: Технологическая отсталость России заставит Индию приобрести F-35

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Активное обсуждение в индийской прессе на тему военного оснащения истребителями привело к тому, что американцы принялись обвинять российскую сторону в некачественной разработке Су-57. Эксперты отметили, что индийцы продолжают гнаться за главным соперником – Китаем.

Американские СМИ настаивают, что технологическая отсталость России, которая совершает поставки истребителей в Индию, заставит потенциальных покупателей приобрести F-35 в США. Дело в том, что россияне якобы задержали выпуск Су-57, и сейчас военные жалуются на множество недоработок и недостатков истребителя, который с американским не сравнится.

Эксперты пришли к выводу, что США пытается внедрить F-35 на индийский рынок, ведь в стране желают догнать по стратегическому вооружению Китай. Тем не менее, американцы с малой вероятностью предоставят имеющиеся в собственном расположении военные технологии Индии.