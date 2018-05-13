Эксперт: Израиль очень скоро может развязать ядерную войну‍

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Существует три возможные причины, по которым Израиль может начать боевые действия, а вероятной целью выступают Иран, Пакистан, а также Россия.

Роберт Фарли, сотрудник Университета Кентукки, солидарен с мнением других экспертов, которые считают, что, несмотря на поддержку Израилем политики ядерного сдерживания, страна в скором времени запросто может развязать войну, или же принять в ней участие. Это подтверждают последние события, например, уничтожение российского ЗРПК "Панцирь-С1", который передали Сирии для защиты.

Наиболее простым и вероятным сценарием начала боевых действий считают ответный удар. Достойные ПРО и ПВО Израиля не позволят ликвидировать государство после первой атаки, а потому обязательно последует ответный удар. Дальнейшие ядерные атаки Иерусалим направит против наиболее опасных государств.

Обеспокоенность вызывает обострение отношений между Израилем и Ираном, что повышает угрозу ядерной атаки. Помимо этого, Иерусалим может попасться на удочку Вашингтона, ведь власти уже давно прислушиваются к США. Не исключено, что Пентагон может попытаться ударить по давно мешающему им Кремлю чужими руками.

Еще одна причина начала боевых действий - проигрыш в обычном военном столкновении. Не стоит забывать, что ядерная программа в Израиле начала разрабатываться для защиты от угроз Арабского мира, ведь в свое время государство натерпелось страху от армий Египта и Сирии. В Иерусалиме могут не принять проигрыш в обычной войне, что станет причиной запуска боеголовок.