В России на границе в Белгородской области замечен американский беспилотник

Сегодня, 15:33

Военный летающий аппарат США RQ-4B-30 Global Hawk совершает полёт в небе Украины над Харьковской областью. Сейчас он занимается облётом линии разграничения на конфликтном Донбассе.

Американское беспилотное летающее средство начало свой полёт с военной базы НАТО «Сигонелла», которая располагается в Сицилии. Вылетел он в 7:15. Цель RQ-4B-30 Global Hawk проста – изучение Донбасса, линии разграничения и общей военной обстановки в регионе.

В 09:03 беспилотный летательный аппарат пролетел возле границы с Россией у Белгородской области. Уже в 10:18 облёт территории у границы был закончен и беспилотник начал изучать территории Донбасса.