В Чечне считают однобоким освещение теракта в Парижа

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Акцент на национальности террориста, который, по некоторым данным, является уроженцем ЧР, в Грозном назвали «камнем в огород» республики.

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров считает однобоким освещение ситуации с терактом в Париже, непосредственным участником которого, по сведениям СМИ, был чеченец Хамзат Азимов. Также чиновника возмутило задержание французской полицией родителей молодого человека.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что в Чечне профилактические мероприятия с родственниками боевиков обязательно критикуются правозащитниками, в то же время ещё более радикальные действия в Европе не находят реакции общественников. Такое отношение к освещению ситуации он назвал политикой двойных стандартов. Говоря о возможной принадлежности террориста к ЧР, Умаров отметил, что власти республики проведут беседу с семьёй молодого человека. При этом чиновник обратил внимание на то, что вопрос национальности или вероисповедания боевиков в Чечне не имеет значения.

Ранее мы писали, что после атаки на прохожих в Париже Facebook активировал «проверку безопасности». Новая опция позволяет предупреждать пользователей об угрозе.