Соцопрос: Половина японцев хочет отставки вице-премьера из-за слов о домогательствах

Сегодня, 15:05

Чиновник допустил неосторожность в собственных высказываниях и теперь вполне может покинуть свое парламентское кресло. Жители страны настаивают, что подобное неуважение недопустимо, а политика необходимо наказать увольнением с поста.

Японские социологи провели соцопрос, согласно результатам которого, половина японцев желает отставки действующего вице-премьера и главы Минфина Таро Асо. Причиной тому послужили слова чиновника о домогательствах, и речь идет о попытке политика защитить своего заместителя, обвиняемого пострадавшими в домогательствах и непристойных интимных просьбах. Уже сейчас вице-премьер взял свои слова обратно, но отношение к нему граждан не поменялось.

Скандал произошел с Дзюнъити Фукуду, который был первым заместителем Таро Асо. Чиновника уличили в противоправных действиях, были предъявлены аудиозаписи разговоров политика с предполагаемыми жертвами. Фукуду ушел в отставку, но свою вину признавать так и не согласился.