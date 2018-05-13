В Кронштадт на вечную стоянку прибыл эсминец «Беспокойный»

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Военному судну уготована судьба плавучего экспоната морского филиала военно-исторического парка «Патриот». Уже сейчас оно может находиться на плаву без участия экипажа.

В Кронштадт прибыл эсминец «Беспокойный», который найдёт здесь свою последнюю обитель и встанет на вечную стоянку. Его с главной базы Балтийского флота в Калининградской области сопроводили морские буксиры «Анатолий Птицын» и МБ-119.

Как сообщили в пресс-службе флота, передислокацию судна выполнили с опережением графика. Вместо запланированных четырёх дней хода группа судов осуществила переход за три дня. Всего было преодолено 800 морских миль. В настоящий момент корпус корабля загерметизирован, а подводная часть претерпела изменения благодаря проведённым ремонтным работам. Опытные специалисты непосредственно перед отправлением в Кронштадт осуществили музеефикацию «Беспокойного». Эсминец пополнит экспозицию военно-исторического парка «Патриот».

Ранее мы писали, что в Сирии фрегат «Ярослав Мудрый» следит за «Гарри Трумэном». Американское военное судно использовалось ВМС США для нанесения ударов по террористам, однако потенциально может быть угрозой для российских войск в регионе.