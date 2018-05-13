США и Израиль настроили всех шиитов Ближнего Востока против себя

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Действия Дональда Трампа, который достаточно символично 8 мая сделал заявление о выходе из ядерной сделки с Ираном, подтолкнуло мировую общественность на мысли о Третьей мировой войне. Именно в этот день многие страны празднуют окончание многолетнего противостояния, что и стало неприятным сопоставлением фактов.

США и Израиль не могут принять вероятную победу шиитской партии на выборах в Иране, которые пройдут совсем скоро, поэтому уже настроили всех шиитов Ближнего востока в борьбе против себя же, и такие действия вызывают недопонимание граждан. Именно шииты ведут активную борьбу с террористическими группировками, находящимися, в том числе и в Сирии.

Эксперты до сих пор не могут понять, хотел ли Дональд Трамп намекнуть мировой общественности, что в тандеме с Израилем США готовы подтолкнуть всех к началу Третьей мировой. Тем не менее, разрыв ядерной сделки с Ираном может сказаться на общей ситуации, и без того критичной, еще более пагубно.