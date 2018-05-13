Израиль: Иран признал превосходство ЦАХАЛа, войны не будет

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К такому выводу пришли члены оборонно-политического кабинета министров Израиля, отметив слова иранского лидера Хасана Рухани. Ситуацию прокомментировал Авигдор Либерман, глава израильского Минобороны.

На днях ЦАХАЛ принял решение об отмене предосторожностей и ограничений для жителей, обитающих на северной приграничной территории. По словам Авигдора Либермана, заявление лидера Ирана Хасана Рухани о незаинтересованности в новой напряженности, выступает в качестве важного послания.

Таким образом, Иран признал превосходство ЦАХАЛа, а потому войны не будет. Министры Израиля посчитали, что иранское государство не будет отвечать на израильские удары, когда погибли 11 иранцев. Данные о погибших предоставили в «Сирийской обсерватории прав человека».