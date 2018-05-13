США боятся захвата Ираном их военной базы в Сирии

Сегодня, 13:30

По словам представителей администрации США, угроза захвата американской базы иранскими военными силами существует из-за того, что Иран хочет перекрыть наземные пути в сторону Дамаска и Средиземного моря.

США выражают опасение по поводу потенциального захвата военной базы в районе Эт-Танф в южной части Сирии. Как сообщают источники, ситуация по вопросу вышеупомянутой базы указала на недомолвки в американской политике относительно Ирана.

На первых порах эту базу создавали с целью борьбы с ИГ* (запрещена в РФ). Но в прошедшем году с её территории шла атака по шпионским дивизионам, которые сосредоточены в регионе.

Как заявляют в администрации США, база может использоваться для начала "большой кампании в сторону военного влияния Тегерана в пределах региона.