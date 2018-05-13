Западные СМИ: Россия обладает более мощным оружием, чем Су-57

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Информационное агентство The National Interest сообщает, что Кремль собирается отложить массовую закупку крупных партий самолётов до 2020-х годов. Дело в деньгах. Издание отмечает, что навряд ли у России есть деньги на производство этого истребителя.

The National Interest отмечает, что российской стороне не нужно запускать в массовое производство истребители-невидимки пятого поколения Су-57, так как Москва попробует положиться на что-то другое. Всё дело в деньгах.

Специалисты отмечают, что к 2019 году, возможно, появится некая промежуточная версия Су-57, которая будет обладать технологией малоизвестности. ВКС РФ должны будут получить в районе десяти моделей тестового истребителя. Однако Россия отложит массовое производство новых Су-57 примерно до 2020-х годов, а может даже и позже.

Дело в том, что РФ обладает возможностью создать такой самолёт. Однако, как уточняют специалисты, для массового производства нужны огромные лишние деньги, которых у государства нет.

Уточняется, что Москва считает самолёты-невидимки не такими важными, так как правительство РФ надеется больше на другое оружие, а именно на свои крылатые ракеты.