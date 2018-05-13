В Румынии разразился скандал из-за переноса посольства в Иерусалим

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На 14 мая в Израиле запланировали перенос посольства США из города Тель-Авив в Иерусалим. Этот факт вызвал политический кризис в Бухаресте.

В Министерстве иностранных дел начали критиковать работу совместной декларации Евросоюза, осуждая перенос американского посольства и некоторых других государств. Румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что намерен вызвать к себе министра иностранных дел Теодора Мелешкану для дальнейшего разбирательства.

По словам президента, лидирующая партия Румынии закрыла документ и не обговорила данный вопрос с ним, при этом она руководствовалась неточностями в законах. Клаус Йоханнис также заявил, что сделал декларацию недоступной, хотя её одобрило большинство членов Евросоюза. Таким образом, румынская сторона откинула себя на "окраину ЕС".