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Солдаты и офицеры подразделений мьянманской армии утверждают, что им не доводилось сталкиваться с более совершенной боевой техникой, чем с той, которая произведена инженерами и конструкторами из России.

Журналистам удалось пообщаться с военными армии Мьянмы и в числе прочих тем выяснить, почему они считают российское оружие лучшим в мире. Опытные военнослужащие привели ряд аргументов в пользу преимущества разработок из России. В частности, вооружённые ПЗРК «Верба» солдаты уверенно заявляют, что российские ПВО превосходят по своим характеристикам лучшие мировые аналоги. В то же время один из пилотов Ми-17 подчеркнул, что очень доволен своей боевой машиной, поскольку в сравнении с американском вертолётом Bell-205 он выглядит мощнее, что в боевых условиях является весьма важным аспектом. Как известно, на вооружении армии Мьянмы состоит 11 вертолетов Ми-17, 3 учебных самолета Як-130 и 10 истребителей МиГ-29.

Ранее телеканал CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, Китая и США. Американские военные специалисты оценили возможности различных образцов вооружения, рассказав об их преимуществах и недостатках.