Российская военная полиция приступила к патрулированию юга Дамаска

Сегодня, 08:38

Южные кварталы Дамаска, такие как Сахм, Бейт, Микдат, Сиди, находятся под защитой и контролем российских военных.

Военная полиция России начала охранять юг столицы Сирии после того, как с этой местности вывезли больше 3 тысяч боевиков и их семей.

В каждом квартале поставлены посты для наблюдения, также присутствуют пешие и механизированные патрули. Контроль территории осуществляется круглосуточно.

Вывоз боевиков из юга Дамаска был завершен благодаря соглашению Центром по примирению враждующих сторон России. Также известно, что в Восточном Каламуне более 5 тысяч исламистов пошли на попятную добровольно.