Президент Армении сформировал новый состав правительства

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Армен Саркисян объявил список министров. Новые руководители готовы приступить к исполнению своих обязательств.

Президент Армении 12 мая озвучил состав новых министров республики. Вице-премьером назначен Мгер Григорян, Министерство финансов возглавит Атом Джанджугазян, министр юстиции – Артак Зайналян, а министром экономического развития и инвестиций стала представительница партии «Дашнакцутюн» – Арцвик Минасян. Министром иностранных дел станет бывший постоянный представитель Армении при ООН Зограб Мнацаканян.

По предложению Николы Пашиняна, президентом Армении были уволены Унан Погосян и Самвел Ованнисян – главы силовых ведомств государства. Вслед за ними подали в отставку директор Службы национальной безопасности Георгий Кутоян, должность которого теперь займет Артур Ванецян, и начальник полиции Владимир Гаспарян, на смену которому пришел Валерий Осипян.

Отметим, что ранее, 11 мая, также по предложению премьер-министра, Армен Саркисян объявил первым вице-премьером Арарата Мирзояна, а также троих министров. Самого Николу Пашиняна избрали премьер-министром 8 мая большинством голосов.