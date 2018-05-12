Сергей Митрохин переизбран председателем московского отделения «Яблока»

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Сергей Митрохин будет руководствовать отделением "Яблока" полгода. По завершению данного срока он подаст в отставку.

12 мая в Москве прошла предвыборная конференция московского отделения «Яблока». Делегатов конференции избрали в 2016 году, однако, в течение двух лет, их количество увеличилось в два раза, при этом, новые участники остались без представительства. Данная ситуация многих не устроила, хоть это и не противоречит уставу.

Для выхода из сложившейся ситуации председатель Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский выступил с предложением избрать руководителя не на два года, а на шесть месяцев, а осенью избрать нового.

Сергей Митрохин и участники конференции поддержали данное предложение. По результатам голосов, 10 из которых составили против данной кандидатуры, Сергей Митрохин был переизбран руководителем отделения, заверив аудиторию в том, что данный срокк – заключительный на посту председателя отделения.

На конференции присутствовал Максим Кац, с которым у Митрохина неоднократно возникали конфликтные ситуации со взаимными претензиями и оскорблениями. Митрохин заявлял о том, что конференция с участием Каца может быть под угрозой срыва. Максим Кац, в свою очередь, присутствовал на конференции в сопровождении 30-ти человек, требующих зарегистрировать себя в качестве членов партии, а также, негативно высказывающихся в отношении Сергея Митрохина.