Умер еврейский политолог Игорь Бунин

Вчера, 19:26

Руководитель Российского еврейского конгресса Юрий Каннер считает смерть Бунина трагедией. Определенное время Игорь Бунин занимал должность главы фонда «Центр политических технологий».

О причине и обстоятельствах смерти Бунина не сообщается. Каннер сообщил, что его соотечественника похоронят на следующей неделе. Игорь Бунин появился на свет в Риге в первый послевоенный год. В 1970 году он закончил МГУ, где обучался на историческом факультете. Бунин являлся одним из основателей некоторых политических исследовательских центров в РФ, кроме того, он считался одним их специалистов по новейшей истории Франции. С 1993 года трудился политтехнологом. Игорь Бунин доктор политических наук.

Ранее в американской Калифорнии скончался "железный герцог" экс-глава региона Джордж Докмеджян.