Вчера, 19:20

Как считают в СБУ, Савченко и Владимир Рубан могли готовить теракт для свержения действующего режима в Украине. Дело бывшей летчицы и нынешнего нардепа будет передано в суд.

Вчера генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что местная полиция смогла установить имена российских офицеров, которые якобы передали боевое оружие Надежде Савченко для совершения террористического акта в центральной части Киева.

По словам Луценко, правоохранительные органы знают фамилии и посты офицеров, добавив, что теперь против Украины действуют не только представители непризнанных республик на Донбассе, но и тысячи офицеров армии РФ.

Надежду Савченко взяли под арест в конце марта. Ее обвиняют в подготовке теракта и покушении на жизнь высокопоставленных чиновников, включая главу государства Петра Порошенко. Следователи считают, что злодеяние нардеп хотела совершит в зале ВРУ.

Сестра экс-летчицы заявила, что Надежда во время голодовки в заключении сбросила несколько килограммов, она принимает витамины и другие полезные лекарства, воздерживаясь от антибиотиков. Вчера оппозиционер отметила день рождения, по случаю чего сестра и мать принесли ей в тюрьму торт.