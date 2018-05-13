Телеканал CNBC сравнил гиперзвуковое оружие РФ, США и КНР

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США в последнее время серьёзно отстали от двух супермощных держав России и КНР. Сейчас западные специалисты хотят нарастить свою мощь, о чём свидетельствует доклад CNBC.

В сообщении указано, что на текущий момент РФ и КНР обладают самым мощным гиперзвуковым оружием. США занимает третью позицию, но сейчас специалисты работают над созданием новых вооружений. Отмечается, что РФ и Китай постоянно работают и над ядерным оружием, в то время как в Штатах такой цели не преследуют уже очень давно.

Стоит напомнить, что в марте текущего года Владимир Путин на ПФС рассказал о новейших российских разработках, которые держались в полном секрете до последнего времени. Тогда он анонсировал "Кинжал" и другие виды сверхточного и мощного вооружений. В апреле военное руководство США подписало контракт с компанией Lockheed Martin, которая займётся созданием гиперзвукового оружия. Цена вопроса 29 миллиардов долларов.