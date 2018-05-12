В КНДР озвучили даты публичного закрытия ядерного полигона Пхунгери

Вчера, 18:21

Последовательно и непреклонно отстояв право своей страны на суверенитет, глава КНДР Ким Чен Ын согласился на демонстрацию первых шагов по свертыванию программы наращивания ядерного потенциала.

Мировое сообщество сможет убедиться в этом уже в текущем месяце. Министерство иностранных дел Северной Кореи уже объявило о сроках долгожданной церемонии публичного закрытия ядерного полигона Пхунгери, который стал местом испытаний всех разработок специалистов КНДР. По предоставленным сведениям, мероприятие состоится в периоде с 23 по 25 мая. Окончательная дата будет названа после точных сведений от метеорологов.

На церемонию закрытия уже официально приглашены эксперты и журналисты из многих стран, особенно тех, которые заинтересованы в сохранении мира в регионе. Тем не менее, аналитики отмечают, что данный полигон выработал свой ресурс и дальнейшие испытания на нем были невозможны. Объект, особенно его подземная инфраструктура, подвергся колоссальным и необратимым разрушениям.