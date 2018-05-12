ВМФ России получит беспилотные подлодки "Посейдон" до 2027 года

Вчера, 17:48

«Посейдон» включен в государственную программу вооружения до 2027 года и будет введен в состав ВМФ до ее конца. Моряки получат ряд оперативных глубоководных торпед.

В течение вышеуказанного срока военно-морской российский флот получит несколько глубоководных торпед с ядерной энергетической установкой, в роли носителя боеголовок выступит атомная подлодка, которая в настоящий момент сооружается на «Севмаше». Информатор, выступивший с этой информацией, не огласил, какая именно подлодка будет носителем дронов под водой.

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев заявил, что подводные беспилотники вместе с носителями являются частью океанского многоцелевого механизма. К этому моменту уже проведены испытания главного элемента дрона: ядерного агрегата, из-за которого подлодка станет плыть на километровой глубине на большой скорости, оставаясь при этом незамеченной.