США сообщили про перехват российских ТУ-95 возле берегов Аляски

Американские самолёты F-22 произвели перехват нескольких российских бомбардировщиков ТУ-95 в видимой зоне ПВО. Информация поступила от представителя Главного командования воздушной обороны Северной Америки Скотта Миллера.
Американская сторона незамедлительно проинформировала о вышеупомянутом происшествии.
По его информации, ТУ-95 оказались в пределах 200-мильной зоны ответственности NORAD, но не нарушили воздушную границу США и Канады. Они сосредоточились в международном авиационном пространстве и соблюдали международные соглашения.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ракетоносцы ТУ-95 МС, а также лайнеры ТУ-142 совершили запланированные полёты в районе нейтральных вод Берингова и Охотского морей и Северного Ледовитого океана.