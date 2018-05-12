США сообщили про перехват российских ТУ-95 возле берегов Аляски

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Американские самолёты F-22 произвели перехват нескольких российских бомбардировщиков ТУ-95 в видимой зоне ПВО. Информация поступила от представителя Главного командования воздушной обороны Северной Америки Скотта Миллера.

Американская сторона незамедлительно проинформировала о вышеупомянутом происшествии.

"Истребители F-22 NORAD произвели перехват и идентификацию двух российских дальних бомбардировщиков ТУ-95, которые направлялись в зону ПВО, это недалеко от западных берегов Аляски, ближе к Алеутским островам", - рассказал Миллер.

По его информации, ТУ-95 оказались в пределах 200-мильной зоны ответственности NORAD, но не нарушили воздушную границу США и Канады. Они сосредоточились в международном авиационном пространстве и соблюдали международные соглашения.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ракетоносцы ТУ-95 МС, а также лайнеры ТУ-142 совершили запланированные полёты в районе нейтральных вод Берингова и Охотского морей и Северного Ледовитого океана.