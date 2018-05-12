Бывший завглавкома ВВС РФ сообщил, как Израиль уничтожил «Панцирь С-1» в Сирии

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Атака на иранские военные позиции в Сирии, которую произвели ВВС Израиля два дня назад, продолжает обсуждаться и комментироваться в экспертном сообществе. Особенно много сообщений приходится на факт уничтожения ЗПРК, поставленного Россией.

Бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев высказал свою точку зрения на то, как Израиль смог уничтожить «Панцирь С-1». По убеждению эксперта, с воздуха ЗПРК мог быть подбит только в трех случаях. Во-первых, он еще не был развернут для начала боевых действий. Во-вторых, если у него полностью исчерпался весь боезапас. В-третьих, ПЗРК находился в выключенном состоянии. В любом другом случае, «Панцирь С-1» уничтожил бы на подлете израильскую ракету.

Бижев также подчеркнул решающую роль фактора очень малого расстояния от Израиля до сирийских позиций, поэтому для полной эффективности необходимо, чтобы расчеты сил ПВО находились в боевом состоянии круглосуточно.

Напомним, ранее большинство российских военных экспертов высказались за версию о том, что расчет ПЗРК просто не успел привести комплекс в боевое состояние, а «Панцирь» был уничтожен с земли противотанковой ракетой.