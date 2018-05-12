Пушков: План Трампа по Ирану не реализуем

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Об этом российский чиновник написал на своей странице в Twitter. На такие мысли его натолкнуло решение США о выходе из иранской ядерной сделки, которое не поддерживают ни Россия, ни Евросоюз.

Алексей Пушков заявляет, что Дональд Трамп никогда не сможет убедить власти Ирана допустить американских инспекторов на свои военные объекты. Именно такой исход событий, в понимании лидера США, является «хорошей сделкой» для Тегерана. Если бы Иран пошел на такое соглашение, то государство снова было бы поставлено на контроль Америки, как до революции 1979 года, отмечает Пушков.

Дональд Трамп 8 мая выступил с объявлением, согласно которому США выходит из ядерной иранской сделки, которую заключили в 2015 году. Это соглашение одобрили представители Совета безопасности ООН, документ подписали Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия.