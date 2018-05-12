Советник Трампа отшутилась над умирающим сенатором Маккейном

Сегодня, 09:03

Келли Сэдлер, являющаяся специальным помощником президента США, во время внутреннего совещания 10 мая сообщила, что мнение сенатора уже не имеет никакой силы.

Таким образом, представитель Белого дома пошутила над онкобольным Джоном Маккейном, другие участники заседания посчитали это неуместным в данной ситуации. Сам же Белый дом высказывания Сэдлер не стал опровергать, она же не стала комментировать свои слова, однако источники сообщают, что чуть позже после этого она позвонила дочери Маккейна и извинилась за происшествие.

Стоит отметить, 81-летнего сенатора Джона Маккейна переизбрали в позапрошлом году на шестой срок. В прошлом году врачи констатировали ему агрессивную форму рака головного мозга.