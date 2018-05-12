Американский генерал: Россия понимает только силу

Сегодня, 08:52

Западного обывателя продолжают запугивать непредсказуемым «русским медведем». Не только политики и представители СМИ говорят о российской угрозе, но и профессиональные военные эксперты.

Например, американский генерал Бен Ходжес, который в свое время командовал сухопутными войсками США в НАТО, заявил, что Россия, которая, несомненно, является великой страной, понимает только силу. Генерал, несмотря на свой опыт, развил тему о крайней агрессивности России и ее стремлении подмять под себя сначала Европу, а затем сломать сложившийся после развала СССР миропорядок. В связи с этим, по мнению Ходжеса, страны НАТО должны консолидироваться.

В качестве аргумента, подтверждающего планы Москвы вторгнуться в страны Прибалтики и Польшу, генерал приводит такое российское правило, как помощь своим согражданам за рубежом. Ходжес предлагает усиливать страны Восточной Европы военными контингентами НАТО. Именно это должно заставить Россию остановиться и задуматься. Напомним, Российская Федерация не раз призывала НАТО к конструктивному и взвешенному диалогу.