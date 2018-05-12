На Украине воссоздали теракт от Савченко

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Анатолий Матиос, главный военный прокурор, заявляет, что в Украине на специальном полигоне воссоздали теракт, который Надежда Савченко и Владимир Рубан намеревались организовать в Верховной раде. Смоделированный обстрел провели в Киеве с территории известного среди местных жителей Труханового острова.

По словам Анатолия Матиоса, вчера, 11 мая, на полигоне специалисты смоделировали обстрел административного здания Верховной Рады минометами, которые в Украину доставили Владимир Рубан и Надежда Савченко. Чиновник отмечает, что боеприпасы оказались пригодными для нанесения целевых поражений.

Савченко и Рубан, глава «Офицерского корпуса», подозреваются в намерении совершить теракт в ВР. В этом нашумевшем уголовном деле Юрий Луценко предоставил СБУ доказательства в виде видеозаписи и настоял на аресте нардепа.