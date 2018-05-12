Госдеп назвал конечную цель США после выхода из ядерной сделки с Ираном

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Выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном по ядерной программе, Вашингтон намерен вновь пригласить Тегеран за стол переговоров, сообщил СМИ высокопоставленный член Госдепа США.

В 2015 году Америка, Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция достигли с Ираном СВПД по ядерной программе. 8 мая текущего года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения и восстановлении всех санкций против Тегерана. Глава Белого дома даже не планирует советоваться с Совбезом ООН. Накануне Госпед назвал конечную цель Вашингтона после выхода из СВПД. Штаты будут стремиться достичь точки, когда Иран вновь согласится сесть за стол переговоров по новой ядерной сделке, сообщил СМИ член американского правительства.

В США не тешат себя иллюзиями, не веря в скорую договоренность с Тегераном, однако незамедлительное возвращение санкций должно склонить Иран к переговорам. Экономическими штрафами Белый дом намерен ударить по энергетике, финансам и нефтехимическому сектору азиатского государства.

Санкции против Тегерана были впервые введены в 2015 году, однако СВПД по ядерной сделке заморозил их. США оставили за собой право вновь штрафовать Иран, предварительно выйдя из договоренности и доказав нарушение последним условий сделки.

В связи со скандальным решением Трампа, эксперты по кибербезопасности Штатов опасаются большого наплыва хакерских налетов на американский сегмент Интернета. Всего через час, после выступления главы Белого дома, иранские виртуальные взломщики заметно активизировались против США.