Вчера, 22:34

Государственный, военный и политический деятель Игорь Стрелков решил поделиться своими мыслями и эмоциями касательно произошедшего в Сирии удара по ЗРПК «Панцирь-С1». По его словам, страшного ничего не произошло.

Игорь Иванович, представитель ФСБ России, объяснил, что к данному инциденту Российская Федерация, Воздушно-Космические Силы ВС РФ и прочие государственные структуры государства не имеют никакого отношения. Россия на сегодняшний день поставляет оружие в Сирию для борьбы с ИГИЛ*, а теперь израильские партнеры России, так сказать, наказали сакральных сирийских партнеров за не к месту использованное подаренное вооружение.

Стрелков утверждает, что это верное решение, и даже привел некоторые объяснения.

Во-первых, уничтожение установки дало настоящий опыт российским военным, которые тренируются на территории Сирии.

Во-вторых, установка, которая к бою была не готова, если бы не уничтожили. могла попасть к ИГИЛ*, и её использовали бы против "наших регулярно и все чаще самопадающих самолетов и вертолетов". Так что партнеры-евреи избавили от этого Россию, за что их стоило бы поблагодарить, как и за видео, которое в сети набрало уже сотни тысяч просмотров.

Свои доводы для граждан Стрелков подытожил тем, что стоит лишь мечтать о том, чтобы наши израильские партнеры не останавливались на достигнутом.