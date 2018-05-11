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Стрелков с сарказмом прокомментировал видео удара по ЗРПК «Панцирь-С1»

Вчера, 22:34

Государственный, военный и политический деятель Игорь Стрелков решил поделиться своими мыслями и эмоциями касательно произошедшего в Сирии удара по ЗРПК «Панцирь-С1». По его словам, страшного ничего не произошло.

 Игорь Иванович, представитель ФСБ России, объяснил, что к данному инциденту Российская Федерация, Воздушно-Космические Силы ВС РФ и прочие государственные структуры государства не имеют никакого отношения. Россия на сегодняшний день поставляет оружие в Сирию для борьбы с ИГИЛ*, а теперь израильские партнеры России, так сказать, наказали сакральных сирийских партнеров за не к месту использованное подаренное вооружение.

Стрелков утверждает, что это верное решение, и даже привел некоторые объяснения.

Во-первых, уничтожение установки дало настоящий опыт российским военным, которые тренируются на территории Сирии.

Во-вторых, установка, которая к бою была не готова, если бы не уничтожили. могла попасть к ИГИЛ*, и её использовали бы против "наших регулярно и все чаще самопадающих самолетов и вертолетов". Так что партнеры-евреи избавили от этого Россию, за что их стоило бы поблагодарить, как и за видео, которое в сети набрало уже сотни тысяч просмотров.

Свои доводы для граждан Стрелков подытожил тем, что стоит лишь мечтать о том, чтобы наши израильские партнеры не останавливались на достигнутом.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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сергей071
Сегодня, 11:15

Невзирая на все с уважением отношусь к мнению этого человека! Особенно порадовали 

"партнеры-евреи". У русских такое бывает?

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