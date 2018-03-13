Собянин переназначил замглавы департамента торговли

Сегодня, 08:48

Пресс-служба администрации Москвы сообщила о повторном назначении Дениса Косторного на пост замглавы департамента торговли. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Предыдущий контракт с Денисом Косторным, подписанный в 2014 году, истек. Проанализировав проделанную чиновником работу, администрация Москвы решила заключить с ним новое соглашение сроком на 5 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин, переназначая Косторного на пост замглавы департамента торговли города, поблагодарил чиновника за честный и эффективный труд.

Денису Косторному 35 лет. В 2004 году он получил профильное образование в Госуниверситете по землеустройству и сразу же поступил на работу в департамент земельных ресурсов Москвы. Всего за 4 года чиновник смог дослужиться до руководящих должностей. С 2014 года Косторной пребывает на посту замглавы департамента торговли столицы.