Генсек НАТО крайне обеспокоен отравлением Скрипаля

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Глава альянса заявил, что этот инцидент вызывают большую обеспокоенность у него лично и у представителей стран Североатлантического союза.

Столтенберг, в отличие от властей Великобритании, представителей западных средств массовой информации и ряда ведущих политиков, не высказывает версию «российского следа» в отравлении бывшего двойного агента. Однако генеральный секретарь заявляет, что такие действия направлены против такого важного партнера НАТО, каким является Великобритания.

В самом Соединенном Королевстве на официальном уровне уже принята единая версия, что к отравлению 66-летнего Скрипаля и его дочери причастны российские спецслужбы. В свою очередь, некоторые эксперты считают, что данная акция была инспирирована совсем в других структурах и не случайно совпала с президентскими выборами в России. Напомним, осужденный в России за государственную измену Сергей Скрипаль, был в 2010 году обменян на российских граждан, задержанных в США.