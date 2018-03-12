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МИД: Отравление Скрипаля является попыткой подорвать доверие к России перед ЧМ

Вчера, 23:39

В Великобритании расследование дела об отравлении российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля еще не началось, но британцы уже уверены, что это дело рук самой РФ. Правительство Великобритании решило принять меры и объявить бойкот на ЧМ-2018.

МИД России заявляет, что западные средства массовой информации специально пытаются раздуть скандал вокруг РФ перед ЧМ-2018. Этим они пытаются подорвать доверие и дискредитировать Россию.

В России уверены, что Англия мстит за то, что право на проведение ЧМ досталось не им. Предложения о бойкотировании мундиаля поступают не только от СМИ, но и от министра иностранных дел и других официальных лиц.

В российском ведомстве говорят, что подобные выбросы провокаций сильно портят отношения между странами.

Напомним, что правительство Британии считает Россию виновной в отравлении Скрипаля и его дочери. Они заявляют, что вещество разрабатывалось в 70-е годы в СССР.


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