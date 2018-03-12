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Всем избирателям в Тамбовской области вручат подарки 18 марта

Вчера, 22:27

Избиратели из Тамбовской области в день голосования станут обладателями определенных презентов. Люди получат календари с изображением пейзажей региона 18 марта.

Глава избиркома Тамбовской области Андрей Офицеров и его коллеги показали местным корреспондентам календари, которые получат избиратели 18 марта. По словам чиновников области, все те, кто явятся на участок для голосования, кроме бюллетеней получат также и календарик. Сообщается, что печатной продукции хватит на всех.

На календарях изображены виды Тамбова и символика избирательной кампании нынешнего года. Они не содержат никаких признаков агитации, но помогут привлечь внимание к выборам в стране и поднять активность населения в Тамбовской области. Предполагается, что такие сувениры смогут создать праздничное настроение на участках.


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