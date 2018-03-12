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Эксперт прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России

Сегодня, 19:43

Эксперт из Института стратегический исследований Никита Данюк прокомментировал решение Европейского союза продлить экономические и политические санкции против России. По мнению аналитика, «первую скрипку» здесь играет Вашингтон, а не Брюссель.

По мнению эксперта, страны Европейского союза давно потеряли свою самостоятельность и следуют указаниям из США. Несмотря на то, что Вашингтон намного дальше от реалий, происходящих в Российской Федерации и Европе. Например, ситуация вокруг Украины, как показывает практика, абсолютно неизвестна американским политикам.

В Брюсселе хорошо понимают, что Россия не является стороной конфликта между Киевом и республиками Донбасса. Между тем, Евросоюз вопреки логике продлевает санкции, ссылаясь именно на непосредственное участие Москвы. Данюк уверен, что ждать снятия санкций в ближайшие годы не стоит. Хотя ряд европейских корпораций и бизнесменов выступают против них. Поэтому России нужно использовать ситуацию и активно развивать собственные мощности.


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