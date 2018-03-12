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Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции

Сегодня, 19:04

Телеведущая и кандидат на пост главы Российской Федерации Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции. В ходе своего заявления девушка сообщила, что депутат нарушает законы ежедневно.

Собчак пояснила, что у Слуцкого машина вип-класса Bentley, на которой он «наездил» на 1,4 млн. штрафов. Ксения подчеркнула, что депутат должен создавать законы, а не идти им в противовес.

Кандидат возмущена, что Слуцкий имеет заработную плату не более двух миллионов рублей в год, согласно декларации о доходах. Собчак подчеркивает, что это очень странно. Ведь Слуцкий платит штрафы по полтора миллиона, а зарабатывает, согласно официальным данным, всего два.

Недавно прошел митинг в поддержку депутата. А в государственной думе состоялись дебаты по поводу отставки Слуцкого.

Напомним, что выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года.


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