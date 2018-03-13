Столичное медиасообщество поддержало Леонида Слуцкого

Сегодня, 05:19

Председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого поддержали московские журналистки.



Напомним, в конце февраля депутата обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин, членов парламентского пула. Кроме того, на днях в сети появилось так называемое расследование Алексея Навального, где известный оппозиционер обвиняет депутата в коррупции.

Вместе с тем, такая позиция нашла немало противников, которые считают все происходящее спланированной акцией накануне президентских выборов для их дискредитации. Не секрет, что сфера деятельности Леонида Слуцкого достаточно обширна и значима, а именно: общение, взаимодействие, поиск точек соприкосновения с представляющими европейские межпарламентские организации международными наблюдателями. На западе тема защиты от сексуальных домогательств в настоящее время крайне актуальна и популярна, поэтому после приписываемых Слуцкому действий его общение с иностранцами может оказаться под вопросом.

Те, кто давно знает политика, воспринимают происходящее как заранее спланированную компанию по его дискредитации. В защиту депутата выступили и члены медиасообщества, в частности, СМИ цитируют письмо первого секретаря Союза журналистов Москвы Людмилы Щербины, где она отмечает, что давно знает Слуцкого и что «Леонид Слуцкий — человек галантный и общительный», «его преклонение перед женщиной и её красотой, вероятно, некоторым кажется чересчур экстравагантным и вызывает у представительниц нашего цеха неприязнь и резкое осуждение», и «даже если Слуцкий действительно позволял себе некоторые вольности в отношении журналисток, зная его, никогда не соглашусь с тем, что его поведение можно рассматривать как «сексуальное домогательство».

Помимо этого, в защиту депутата выступили многие представители общественности, в частности, приводится цитата декана факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрея Шутова, который также связывает обвинения с деятельностью А.Навального: «Люди, которые реализуют замыслы Навального, они просто абсолютно не у дел оказываются, требуя какой-то отставки по поводу каких-то заявлений десятилетней давности. Почему эти темы не возникли сразу после якобы события, а возникли только сейчас, когда Слуцкий занимает очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов в качестве председателя комитета Госдумы».