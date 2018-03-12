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Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учения под Севастополем

Сегодня, 18:08

На полигоне под Севастополем начались запланированные учения ракетчиков и артиллеристов берегового соединения Черноморского флота. Боевые навыки оттачивают расчеты противокорабельных комплексов «Бастион», «Бал», а также самоходных установок «Берег».

Сбор береговых соединений на полигоне необходим для проверки взаимодействия командиров артиллерийских и ракетных расчетов в условиях мероприятий оборонительного характера. Также во время сбора военнослужащих была проверена логистическая система. Результаты были положительными. Для разворачивания лагеря и позиций военной техники и ракетных комплексов понадобилось время менее расчетных нормативов.

Кроме огневой подготовки, военнослужащие покажут свои инженерные навыки, умение маскировки огневых точек, а также уровень строевой подготовки. Военнослужащие Черноморского флота будут ознакомлены с принципами управления беспилотными летательными аппаратами и некоторыми видами новой боевой техники.


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