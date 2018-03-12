Депутаты Омска поругались из-за батутов и туалетов

Сегодня, 18:05

Депутаты в Омске разругались из-за туалетов и батутов. Омичам на данный момент можно не ожидать установки новых аттракционов и туалетных кабинок.

Администрация города обговорила благоустройство парка «Зеленый остров». На данный момент там ничего устанавливать не собираются. Сегодня, 12 марта политики пришли на собрание по экономическим и муниципальным вопросам, где около часа обсуждали парк и варианты его оформления. Денис Эммерт, ответственный за благоустройство парка, вывел всех собравшихся из себя. Негодование депутатов вызвал отказ от установки батутов и туалетных кабинок в центре парка. Алексей Ложкин возмутился, что если компания сдает оборудование для установки батута за 5000 за месяц аренды, то другая компания должна будет заплатить 39 тыс. рублей за установку оборудования. Даже человек без экономического образования сможет посчитать, что это будет не целесообразно.

Инна Гомолко забеспокоилась о моржах, живущих за большой сценой парка. Оказывается, что помещение, где находятся животные, полностью не отапливается. Однако Эммерт успокоил Инну, заверив, что все будет налажено.

А вот туалеты в парке оставляют желать лучшего. Нет ни одной рабочей кабинки. Комплекс новых туалетов стоит 760 тысяч, которые пока никто выделять не собирается.