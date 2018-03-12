Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Сегодня, 17:15

Сегодня в 16:15 мск умер Олег Табаков. Президент России выразил соболезнования родным, близким и многомиллионной армии поклонников и учеников Олега Табакова.

Сегодня в 16:15 мск от сердечного приступа умер Олег Табаков. Информацию официально подтвердили родственники артиста. В связи с произошедшим Владимир Путин поддержал семью и родных народного любимца. Президент выразил искренние соболезнования многомиллионной армии поклонников и ученикам народного артиста.

По словам главы государства, такая утрата скажется на мире искусства. В сердцах поклонников и коллег Табаков навсегда останется добрым, талантливым и творческим человеком.

К слову, в МХТ им. Чехова отменили все мероприятия запланированные на ближайшее время.