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МИД боится масштабного наступления в Донбассе

Сегодня, 17:07

В Министерстве иностранных дел России боятся полномасштабного наступления боевиков в районе Донбасса. Предположительно, Киев готов к наступательной операции.

Об этом рассказал представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на дебатах Постоянного совета в Вене. 5 марта на территории украинского конфликта ввели очередные перемирия, которые согласованны представителями Киева, а также некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

"По информации СМИ, число обстрелов в зоне Донбасса уменьшилось за короткий период. Мы только можем приветствовать это", - заметил Лукашевич во время заседания.

Теперь он обращает внимание, что последний месяц украинские силовики постоянно подтягивали вооружение близко к линии разграничения, а это противоречит Минским договорённостям. Он оценивает это, как внезапный сигнал того, что украинская столица готовится наступать.


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