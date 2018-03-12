Военный эксперт рассказал о бесполезности введения санкций против России

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Военный эксперт рассказал о бесполезности санкций против России. Страна занимает второе место по объему экспорта вооружений, что свидетельствует о том, что система эффективно работает и санкции США бесполезны.

Начальник центра мировой торговли вооружением рассказал, что Россия с каждым годом расширяет поставки оружия, что говорит о том, что страна находится на устойчивой позиции в мировой экономике и не страдает из-за наложенных санкций.

По словам Игоря Коротченко, страна заняла второе место из-за налаженной работы системы сотрудничества России с остальными странами. Первое место по сбыту оружия занимают США, которые в год экспортируют товар на сумму около 37 млрд долларов, что составило 40% мирового объема. Россия, занимающая второе место, продает оружие на сумму 12 млрд долларов, что составляет 13%. Третье место досталось Франции, экспортирующей товар на 7 млрд или 8 мировых поставок.

Подчеркивается, что список составлен только по оружию, которое зарегистрировано в базе, но есть еще и то, что не учтено реестром. Например, неучтенный товар, который продает Россия, колеблется от 15 млрд. долларов.