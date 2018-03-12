В Госдуме прокомментировали очередное продление санкций ЕС

Сегодня, 16:21

В Госдуме заверили, что очередное полугодовое продление санкций ЕС против 150 граждан и 38 компаний РФ пойдут стране лишь на пользу.

Антон Морозов, депутат Госдумы по международным делам, дал свой комментарий по поводу продления антироссийских санкций против 38 организаций и 150 граждан страны. Он сообщил, что такие ограничения никак не могут навредить, они наоборот, положительно сказываются на развитии страны, мобилизуют экономическую отрасль на внедрение новых технологий, повышение производства, особенно на продукцию сельского хозяйства и пищевую промышленность.

Депутат утверждает, что очередное продление антироссийских санкций из-за событий на Украине крайне нелогично. По его словам, ЕС оправдывают свое решение необходимостью стабилизации конфликта на Украине, с исполнением минских договоренностей. Но это не правильно, ведь РФ не одна из сторон конфликта, а лишь гарант исполнения условий, для чего делается все возможное. Поэтому довольно странно выглядит политическая ситуация с введением санкций именно против России.

Напомним, что Евросоюз недавно официально продлил на 6 месяцев санкции против 38 организаций и 150 граждан России, до 15 сентября текущего года.