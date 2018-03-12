Песков раскрыл секрет, где будет голосовать Путин

Сегодня, 14:35

Песков рассказал, где будет голосовать Владимир Путин.

"Традиционно он делает в Москве" (но пока с точным местом голосования не определились, пресс-секретарь подчеркнул, что законодательно Путин может проголосовать в другом регионе) "Что касается поездки в Крым, то она действительно готовится".

Также Песков прокомментировал заявление Путина о том, что его пресс-секретать иногда несет "пургу": "Президент - требовательный человек, и это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной. Но вряд ли существует пресс-секретарь, который не был критикуем своим руководством. Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает".