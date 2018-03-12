Власти Крыма резко ответили Ярошу на планы захватить полуостров

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Депутата Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек резко прокомментировал планы Дмитрия Яроша захватить полуостров и вернуть его в состав Украины. Представитель правительства Крыма считает, что такое заявление демонстрирует агрессивный настрой Украины по отношению к РФ.

Советник начальника Генштаба ВСУ Дмитрий Ярош ранее говорил, что он собирается организовать захват Крыма, чтобы вернуть его обратно в состав Украины. Однако российская сторона резко отреагировала на такое заявление. Власти Крыма считают, что таким образом представители украинского правительства демонстрируют свой агрессивный настрой и нежелание считаться с делами России.

Бальбек в комментарии заявил, что сейчас Украине стоит заострить внимание на развитии своей страны. Депутат говорит, что Ярош отдает себе отчет в ситуации, связанной с Крымом, однако продолжает совершать нападки в эту сторону, демонстрируя агрессию.