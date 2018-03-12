Пользователей интернета шокировал новый ролик Явлинского

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Кандидат в президенты России Григорий Явлинский выпустил новый предвыборный ролик. Пользователей интернет он несколько шокировал.

До выбора президента России осталось очень мало времени. Каждый кандидат старается использовать его максимально выгодно для себя. Так, Григорий Явлинский выпустил новый предвыборный ролик, который многих пользователей ввел в состояние шока и недоумения.

В ролике крупным планом сняты кухонные солонки в виде панд. Данные кухонные принадлежности расположены недвусмысленным образом. За кадром слышен голос, которым разговаривают якобы панды. Они вспоминают Кирилла Серебренникова и Евгению Васильеву, мысли которых сводятся к тому, что необходимо действовать, а не сидеть на кухне. В конце видео появляется крупным планом слоган: «Хватит ныть на кухнях».

Такое новаторское видео оказалось абсолютно непонятным и поклонникам Явлинского, которые в комментариях высказывали свое удивление и недоумение. Многие высказали мнение, что в партии завелся предатель, который и выдвигает подобные нелепые идеи. Сам же кандидат в президенты РФ еще не отреагировал на критику.