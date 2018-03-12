ВКС России скоро получат партию «Суперграчей»

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Уже через полтора месяца российские Военно-Космические силы получат 22 единицы модернизированного штурмовика «Грач» в классификации Су-25СМ3 или «Суперграч». Об этом сообщают источники в КБ Сухого.

В новые штурмовики российские конструкторы внесли концептуальные изменения, которые позволяют в разы увеличить огневую мощь, а также улучшить навигационные характеристики. Кабина пилота полностью переоборудована. Все радиоэлектронное оборудование заменено новейшими образцами. Предполагается наличие у Су-25СМ3 системы «Стелс», позволяющей самолеты быть невидимой для радаров противника.

«Суперграчи» являются многоцелевыми штурмовиками. Благодаря новейшим системам вооружений самолет способен уничтожать движущуюся технику противника. При этом Су-25СМ3 имеет функции защиты от ракет типа «Стингер» или «Пэтриот». В настоящее время проведены масштабные летные испытания. Первая партия штурмовиков готова для передачи Военно-Космическим силам России.