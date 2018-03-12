Лондон готов официально обвинять Москву в отравлении Скрипаля

Сегодня, 08:50

В Лондоне готовы официально предъявить Москве обвинения в отравлении Скрипаля. Он является сотрудником британской разведки и бывшим полковником ГРУ.

Сейчас Скрипаль вместе со своей дочерью лежать в больнице в тяжёлом состоянии. Как сообщают СМИ, во время заседания Совета национальной безопасности Терезе Мэй должны предоставить улики того, что за происшествием в Солбери прячется Россия. 12 марта в британской столице проведут расследование, в ходе которого главе правительства расскажут про последние результаты следствия данного инцидента.

Как стало известно, полиция совместно с разведкой намерены предоставить премьеру материалы, которые являются доказательством того, что Россия виновна в покушении на убийство Скрипаля. Если информация подтвердится, Мэй готова наложить санкции в сторону российского государства, это подразумевает высылку российских дипломатов и отказ в визах.